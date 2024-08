Novak Djokovic ha vinto tutto | le Olimpiadi dopo i quattro Slam e i nove Masters 1000

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) E lechiudono il cerchio.ha coronato il proprio sogno, vincendo la medaglia d’oro a Parigi 2024 e completando in modo definitivo il proprio album dei trionfi. Nole ha, ma proprio: nessuno mai come lui nel passato, nel presente, e probabilmente nel futuro. Andiamo allora a riepilogare cosa è riuscito a ottenere il fuoriclasse serbo nella sua leggendaria carriera. Oltre all’oro olimpico, ci sono dieci Australian Open, tre Roland Garros, sette Wimbledon eUS Open. E poi, sette Atp Finals, per poi, tralasciando i tanti Atp 250 e 500, passare ai tornei: li ha vinti tutti ee mai una sola volta. Nel dettaglio, cinque Indian Wells, sei Miami, due Montecarlo, tre Madrid, sei Roma,Montreal, tre Cincinnati,Shanghai, sette Parigi-Bercy.