Novak Djokovic è medaglia d’oro a Parigi | da oggi ha vinto tutto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024)nel singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di2024. Il serbo, 37 anni,4 agosto batte lo spagnolo Carlos Alcaraz in finale per 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) e conquista l’ultimo titolo che mancava alla sua straordinaria bacheca. Il fenomeno di Belgrado, vincitore in carriera di 24 titoli dello Slam, si mette al collo l’oro olimpico e chiude il cerchio: daha. Una finale bellissima. É durata un’eternità, ed era prevedibile, con due giocatori che sono stati quasi perfetti. Errori davvero pochi. Colpi spettacolari a raffica.e Alcaraz hanno servito come fossero sull’erba: nessun break nel primo e nel secondo set.