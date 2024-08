Nessuno sconto ai crimilali | Montevergine Il Sindaco avverte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Dopo questa notte infernale di incessante lavoro di squadra che prosegue anche stamattina con gli elicotteri poichè gli inneschi non si arrestano, siamo alla conta dei danni. Sono in corso i rilievi da parte delle Forze dell'Ordine e si andrà fino in fondo, senza sconti, per capire l' origine di questa ferita che ha colpito la nostra montagna, la natura che ci protegge e ci fa vivere, una ferita che fa molto male ad ognuno di noi". Cosi ildi Mercogliano, Vittorio D'Dalessio torna ad intervenire dopo il rigo di ieri "Ringrazio i tantissimi uomini dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Regionale, della squadra antincendio della Misericordia del Partenio, tutti coordinati dalla Dott.ssa Campobasso che, nonostante le tante emergenze in corso in varie zone della regione, sono intervenute e da ieri sera stanno facendo un lavoro incredibile.