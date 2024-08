Nelle chat Whatsapp del suo telefonino la chiave dell’omicidio di Sharon?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Terno d’Isola.Verzeni ha avuto contatti con qualcuno che possa aver pensato di farle del male? È la domanda che si stanno ponendo da sei giorni i carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo per capire chi possa essere stato a ucciderla con quattro coltellate nella notte tra lunedì e martedì. Per dare un volto all’autore del misterioso omicidio stanno passando al setaccio in particolare il telefono cellulare della ragazza, ancora sotto sequestro, per verificare tutti i contatti avuti negli ultimi mesi. Sarebbero emerse alcuneritenute interessanti dal punto di vista investigativo, ma che comunque devono essere analizzate. Un lavoro complicato e piuttosto lungo che va di pari passo con il resto degli accertamenti.