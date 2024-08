Napoli servono rinforzi | doppio obiettivo per l’attacco

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 agosto 2024) La sconfitta contro il Girona un piccolo campanello d’allarme: al, Manna accelera per rinforzareI test amichevoli deldi questa estate si chiudono con un passo falso. Ieri, a Castel di Sangro, la prima sconfitta di questa pre season contro l’ottimo Girona. La squadra catalana è reduce da un percorso tecnico arrivato al quarto anno; hanno perso tanti calciatori importanti in questa sessione di mercato, come Savinho e Dovbyk, ma l’identità di gioco trasmessa da Michel è così forte che per i nuovi è più semplice inserirsi. Al contrario, invece, gli azzurri hanno appena iniziato un nuovo corso con Antonio Conte e non hanno ancora assimilato del tutto le richieste tecniche e tattiche. Insomma, qualche alibi c’è, ma è giusto che in casa azzurra suoni un piccolo campanello d’allarme.