LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia subito in difficoltà ai quarti con la Polonia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-16. Sempre l’azzurro a prendere l’iniziativa, altra botta. 17-16.AVANTI! Bianchi sta provando a ribaltare le sorti dell’incontro. 16-16. Lunga revisione alla moviola, alla fine viene invertita la stoccata e la botta è dell’. 15-16. Prende l’iniziativa l’no. 14-16. Parata e risposta Bianchi, azzurri mai avanti nel punteggio in questo assalto didi finale. 13-16. Avanza l’azzurro, tocca il polacco.ni ancora in bambola.13-15. Due stoccate di fila per Wojotkowiak fanno rimanere avanti i polacchi. Macchi vince il primo assalto per gli azzurri, inal termine della prima tornata. In pedana Bianche e Jurkiewicz. 13-14. Mette la punta il polacco. 13-13. L’riesce ad impattare, ottima stoccata dell’azzurro. 12-13.di nuovo a meno uno, altra botta di Macchi. 11-13.