La T Gema a Pistoia Manca solo l’annuncio

(Di domenica 4 agosto 2024) Il cammino nella regular season per Fabo Herons Montecatini e La T TecnicaMontecatini è ormai tracciato e dopo aver conosciuto quelle che saranno le tappe del loro percorso dal 29 settembre al 27 aprile 2025 le due franchigie di Montecatini Terme scaldano i motori per la ripartenza ormai prossima. Una ripartenza che si svolgerà in tutto o in parte lontano dagli impianti che ospiteranno le gare interne delle due formazioni, in esilio a causa dei lavori di ristrutturazione al PalaTerme. Per quanto riguarda gli Herons la scelta di Lucca è nota da tempo, mentre per l’approdo de La Tal PalaCarrara diormai soltanto l’ufficialità: il palazzetto di via Fermi dovrebbe ospitare le gare interne dei rinnovati e ambiziosi leoni termali, dando ovviamente la precedenza alle partite casalinghe delBasket.