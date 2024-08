Inferno in autostrada altra vittima giovanissima in incidente choc | i pezzi dell’auto trovati a decine di metri di distanza  

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2024)sulla A12, un ragazzo di 22 anni è morto nel pomeriggio di ieri lungo la A12 nel tratto di competenza del comune di Cerveteri. Lasi chiamava Gabriele Romiti. Per lui non c'è stato niente da fare. Dopo aver appreso la notizia, la mamma del ragazzo ha avuto un malore ed è stata soccorsa in ospedale. Ancora da capire la dinamica. A quanto riportano i media locali l giovane, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo. Sbattendo violentemente prima sul guardrail e dopo sul muro a margine della carreggiata. L'urto violento ha strappato il motore della macchina che dal calore ha innescato l'incendio della sterpaglia adiacente. All'arrivo dei soccorsi non c'era già più niente da fare.