In Uscita Anche il Bari su Bonifazi

(Di domenica 4 agosto 2024) Il Bologna cerca squadra a Mihailo Ilic: con l’arrivo di Erlic, il serbo, acquistato dal Partizan a gennaio per 4 milioni e apparso in difficoltà in questa preparazione, sarà ceduto in prestito con l’obiettivo di giocare e maturare esperienza. L’obiettivo è cederlo in Italia, per far sì che il ragazzo si cali nella realtà e possa perfezionare la comprensione della lingua. Inci sono Kevin, per il quale ci sono stati i sondaggi die Udinese, e Van Hooijdonk, che piace al Cesena e che il Nac Breda vorrebbe riportare in Olanda. Ravaglia piace al Cagliari, ma il Bologna non intende privarsene ed è probabile una trattativa per il rinnovo.