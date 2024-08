Il verde scavalca la Superstrada Si allarga il Bosco delle Querce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Sì all’ampliamento delsul lato est. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata in tal senso da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viviamo Seveso. L’obiettivo è valorizzare uno spazio oggi anonimo trasformandolo in un nuovo polmoneper la città. Con la mozione viene chiesto alla Regione di ingrandire il parco oltre il tracciato dell’attuale, con la creazione di un nuovo ponte ciclopedonale che permetterà così di ripristinare il collegamento tra la frazione di Baruccana e il resto del. "Questo collegamento non solo migliorerà la fruibilità del parco, ma favorirà anche la mobilità sostenibile, offrendo ai cittadini un’alternativa ecologica per gli spostamenti – spiega Christian Miotti, consigliere comunale della Lega –.