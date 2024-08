Il mistero del figlio di Haftar Fermato in Italia poi rilasciato E lui non fa arrivare il petrolio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 agosto 2024 – La notizia comincia a rimbalzare sui siti libici di primo mattino: Saddam, secondogenito di Khalifa, che in Cirenaica sfida il potere del presidente della Libia Mohamed Younis Ahmed al-Menfha, ha dato l’ordine di chiudere il giacimento petrolifero di Sharara, oggi gestito in joint venture dalla multinazionale dell’energia spagnola Repsol. La tv libica Al Ahrar fa sapere che l’ordine di sospendere l’estrazione è arrivato per una rappresaglia contro un presunto mandato di arresto proveniente dalla Spagna e notificato a Saddammentre tornava in Libia dall’. L’accusa è di aver contrabbandato un anno fa un carico di armi intercettato dalla polizia spagnola diversi mesi fa. I media libici parlano di fatti avvenuti in questo fine settimana a Roma, ma in realtà tutto risale al luglio scorso.