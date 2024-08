Il gesto clamoroso dopo la sconfitta con la pugile intersex | caos totale nel pugilato olimpico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Lin Yu Ting, una delle due pugili che hanno fallito i test di genere ai campionati mondiali dell'anno scorso e per questo sono state squalificate dall'Iba, si è assicurata una medaglia olimpica alle Olimpiadi di Parigi 2024aver battuto Svetlana Kamenova Staneva nei quarti di finale dei 57 kg. La testa di serie Lin di Taiwan, che il Comitatointernazionale chiama Taipei cinese, ha sconfitto la bulgara 5-0 con una decisione unanime ai punti. L'algerina Imane Khelif, che come Lin è stata squalificata ai campionati mondiali femminili del 2023 per non aver soddisfatto i requisiti di idoneità di genere, è anche certa di almeno un bronzoaver battuto l'ungherese Anna Luca Hamori nei quarti di finale da 66 kg di sabato.le loro semifinali nella prossima settimana, ci sarà solo una finale e nessun incontro per il terzo posto.