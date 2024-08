Fara Gera d’Adda si tuffa in acqua e non riemerge | salvato dai sommozzatori è grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024). Si èto in, ha chiesto aiuto ed è sparito senzare. Erano da poco passate le 13 di domenica (4 agosto) quando aun giovane ha rischiato l’annegamento. Il ragazzo, di 25 anni, di origini egiziane, è finito sommerso nelle acque dell’Adda per cause ancora da chiarire in un’area adiacente a via Reseghetti, nei pressi del campo sportivo del paese. Sul posto sono immediatamente intervenuti idi Treviglio, che dopo oltre mezz’ora sono riusciti a ritrovarlo, a diverse centinaia di metri di distanza, e a salvarlo. Sul posto anche un’ambulanza e l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano e ha trasportato il 25enne, che sarebbe residente in zona, all’ospedale di Verdellino, dove al momento si trova ricoverato ancora in gravi condizioni.