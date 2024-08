Estra si parte il 19 agosto Gli impegni di pre-season

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) L’Pistoia ha comunicato gli appuntamenti ufficiali della pre. I biancorossi disputeranno una serie di test amichevoli tutti lontano dal PalaCarrara dal momento che al palazzetto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del parquet che dovrebbero terminare tra fineed i primi di settembre. Vecchi e nuovi biancorossi si ritroveranno in città fra il 16 ed il 17prossimi per le rituali visite mediche, mentre il primo allenamento è in programma per lunedì 19che aprirà una prima intensa settimana di sedute col lavoro che sarà prettamente fisico per mettere benzina nel motore dei giocatori. Il tutto in attesa di conoscere dove la squadra svolgerà gli allenamenti pre-stagione. La società si sta già muovendo da tempo per cercare il posto giusto per poter svolgere un’adeguata preparazione.