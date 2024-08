Capezzone smonta il mito Haniyeh | Macellaio che ha costruito il pogrom del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) Si discute dei destini del Medio Oriente e dello scontro, che può sfociare in guerra, tra Iran ed Israele nel corso della puntata del 4 agosto di Stasera Italia, il programma di Rete4 condotto da Sabrina Scampini. Tra gli ospiti figura Daniele, direttore editoriale di Libero, che non ha dubbi sulle parti da prendere: "Noi non possiamo essere terzi, quasi equidistanti tra le parti. Da un lato c'è uno stato che combatte per se stesso, i confini di Israele sono anche i nostri confini, anche se non ce ne rendiamo conto, dall'altro c'è una teocrazia islamista che vuole incendiare il mondo e che è artefice del terrorismo là e in qualche caso sponsor del terrorismo anche qua. Ho sentito dire che Ismailè stato ucciso, ma lui era ilcapo, l'uomo che hail 7, l'uomo che ha dichiarato che ci vuole più sangue, nostro ed altrui.