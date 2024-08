Calessi | Grillo parla di mondo nuovo Conte spera lontano dal M5s

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Quando parlerà? E in che modalità? Un post, come ha sempre fatto? O un atto più formale, magari una lettera al presidente o agli iscritti del Movimento Cinque Stelle? O, piuttosto, si concederà una battuta in qualche serata a teatro? Su come e quando Beppedirà la sua, dopo l'annuncio di Giuseppedi un'assemblea costituente a fine ottobre che potrà rimettere tutto in discussione, dallo Statuto alla Carta dei Valori, le scommesse fuori e dentro il Movimento - sono aperte. E la discussione accesa. Ma nessuno ha dubbi che il Garante parlerà. «Beppe come sempre è imprevedibile, ma parlerà», dice chi conosce il Movimento. Se non altro per il ruolo che ancora gli compete e che gli affida ancora il potere di «interprete autentico» del Movimento. Potrebbe anche solo dire: ok, bravo Giuseppe, sei tutti noi. Ipotesi però molto remota. Per oravola alto edi altro.