Botte e angherie dai mariti Salvate due giovani donne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) In aiuto della donna, aggredita in casa dal marito venerdì sera, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Como e della stazione di Rebbio, chiamati in un’abitazione della zona Como Borghi. Hanno così trovato l’uomo, libico di 44 anni, evidentemente ubriaco, che aveva picchiato la moglie davanti ai tre figli minorenni, a causa di un litigio scaturito da motivi banali: le aveva lanciato contro una sedia e sferrato un pugno in testa, fermandosi solo grazie all’arrivo della pattuglia. La donna aveva già presentato una denuncia per maltrattamenti lo scorso anno, anche in quella occasione aveva rifiutato l’assistenza del 118 per essere medicata e il sostegno dei centri antiviolenza. Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia in flagranza e condotto in carcere.