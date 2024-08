Usa Trump accetta duello tv con Harris

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 agosto 2024) 8.45 Il candidato repubblicano alla Casa Bianca,, hato la proposta di Fox News di tenere un dibattito tv in diretta con la vicepresidenteil prossimo 4 settembre. Lo annuncia lo stessosulla sua piattaforma Truth e lo conferma Fox News. Ilpotrà avvenire in Pennsylvania, fa saperesenza essere più preciso. "Il dibattito in precedenza era fissato contro 'Sleepy Joe' su Abc, ma è stato cancellato in quanto Biden non parteciperà", scrive l'ex presidente americano.