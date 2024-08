Tom Cruise in missione per una cerimonia di chiusura delle Olimpiadi incredibilmente cool

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 3 agosto 2024) Tominper unadiLedi Parigi si concluderanno in grande stile l’11 agosto, con Tomche sarà protagonista delladi. Questa mossa rispecchia il momento iconicodi Londra del 2012, quando Danny Boyle utilizzò James Bond nelladi apertura, fondendo il glamour hollywoodiano con la grandezza dei Giochi. Tom, attualmente impegnato nelle riprese di Mission: Impossible 8 in Europa, è stato una figura di spicco ai Giochi, partecipando a eventi come la ginnastica femminile e il nuoto. Recentemente è stato insignito del titolo di Cavaliere della prestigiosa Legione d’Onore francese, a conferma del suo legame con la nazione ospitante.