Tiro a segno Yang Jiin beffa allo shoot-off Camille Jedrzejewski nella pistola sportiva alle Olimpiadi

(Di sabato 3 agosto 2024) Non bastano le 10 serie regolamentari, ma serve lo-off per decretare la vincitrice della finale dellada 25 metri femminile deldi Parigi 2024, specialitàquale non si erano qualificate azzurre ai Giochi. L’oro va alla sudcoreana, che batte alla serie di spareggio per 4-1 la padrona di casa francesedopo che entrambe avevano chiuso le 10 batterie regolamentari a quota 37/50, presentandosi appaiate già all’ultima serie con 33/45. Anche la medaglia di bronzo viene assegnata-off: la magiara Veronika Major e l’indiana Manu Bhaker, arrivano appaiate a quota 28/40 edspareggio la spunta l’ungherese, che sale sul gradino più basso del podio venendo poi eliminata a quota 31/45.