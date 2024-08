Teatro del fiume | due appuntamenti da non perdere ad ingresso gratuito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto 2024 – Proseguono glididella rassegna “DEL” arrivata alla sua ventunesima edizione, curata da NATA, con il sostegno dei Comuni del Casentino. In arrivo dueadtargati NATA, pensati per il pubblico dei più piccoli e delle loro famiglie: due storie a metà tra il classico e la riscrittura moderna che faranno divertire grandi e piccini. Il primo appuntamento è per martedì 6 agosto alle ore 21.15 presso il Parco delle Feste di Talla con “LA CIAMBELLA ADDORMENTATANEL FORNO”, regia di Lorenzo Bachini, con Cinzia Corazzesi e Mirco Sassoli. Raccontare una storia è un po’ come cucinare: ci vogliono fantasia e passione, esperienza e creatività; ma soprattutto, ci vogliono gli “ingredienti” giusti: cose sane e genuine, perché le storie, come il cibo, sono un alimento essenziale della nostra vita.