Tammaro Cassandro è quarto nel tiro skeet Sfuma la medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Le lacrime e ilposto:non riesce a regalare un’altra gioia aldi2024. Dopo l’oro di Marta Maggetti nel windsurf, è stata vicinissima un’altranela volomaschile. L’azzurro è stato in grado di lottare contro i due americani, il tre volte campione olimpico Vincent Hancock e Conner Lyn Prince, ma al momento decisivo è stato tradito demozioni e meglio di lui ha fatto Meng Yuan Lee di Taipei, che si è preso il bronzo.è entrato nella finale come secondo. Nel momento decisivo, ha cominciato senza sbagliare nulla: 16 su 16. Come l’azzurro solo il campione statunitense Vincent Hancock, già oro a Pechino 2008, Londra 2012 e Tokyo 2020. Il primo errore è arrivato al 19esimo piattello.