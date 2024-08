Stop Faentina impegno della Regione | In prima linea per ridurre i disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) LaToscana è impegnata insieme ai Comuni coinvolti ad attenuare quanto più possibile iai pendolari e a coloro che usano laferroviaria. Lo ribadisce l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli (in foto), dopo la chiusura, fino al prossimo 2 settembre. "Siamo partiti – dice l’assessore - da un confronto con gli amministratori per capire e verificare come fare. Anzitutto abbiamo chiesto una verifica ad Rfi per svolgere i lavori in periodo notturno e ottenuto che sulla tratta più utilizzata dai pendolari, quella fra Firenze e Borgo S.Lorenzo, l’interruzione venisse posticipata all’8 agosto, concentrandola nel periodo a minore frequentazione". Poi si è lavorato sui bus sostitutivi, tenendo contoconcomitanza di lavori in ingresso a Firenze sulla via Bolognese che prevedono l’interruzionestrada.