Serie D le avversarie | Favorite L’Aquila e Samb

(Di sabato 3 agosto 2024) "saranno le squadre da battere". Josè Cianni, dt della Recanatese, individua ledel girone F dellaD la cui composizione è stata ufficializzata dalla Lega nazionale dilettanti. "Ma non mancano di certo – aggiunge – altre realtà di indubbio valore come Atletico Ascoli e Vigor Senigallia". Ai blocchi di partenza si presenta un girone molto competitivo in cui ci sono due realtà della provincia. "Noi – spiega Cianni – puntiamo a disputare un torneo avvincente senza fare troppi calcoli, cercando di esprimere al meglio le nostre potenzialità consapevoli di avere una buona formazione. A Civitanova c’è entusiasmo e non sarà facile per nessuno fare punti contro i rossoblù, specialmente in casa dove saranno sorretti dal calore del pubblico". Cianni si sofferma sulla composizione. "Non mi sembra che ci siano grosse novità rispetto quanto ci aspettavamo".