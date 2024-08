Sbarre chiuse per sei giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Passaggio a livello chiuso per seidi seguito in via Ponte Albano (nella foto) per lavori di ammodernamento degli scambi ferroviari sulla linea Bologna Porretta. E, per terminare i lavori di manutenzione ordinaria iniziati ieri mattina, sarà chiuso ancora per la mattinata di lunedì, dalle 6 alle 14, il raccordo autostradale tra il casello di Sasso Marconi e lo svincolo per la Strada statale 64 Porrettana. Tornando ai lavori sulla ferrovia Porrettana, Rfi comunica che dal 5 all’8 agosto i treni tra Bologna centrale e Porretta Terme saranno tutti cancellati e le corse sostituite con dei bus. La chiusura del passaggio a livello di via Ponte Albano a Sasso è stata chiesta dalla ditta che eseguirà i lavori di ammodernamento del sistema di scambi. Due le alternative per raggiungere il centro della frazione di Ponte Albano.