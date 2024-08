Sant’Agata de’ Goti | deteneva illegalmente fucile e munizioni in garage | arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Montesarchio, nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto un 50enne diDe’(Bn) per i reati di ricettazione e di detenzione di arma da fuoco con relativo munizionamento. In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, coadiuvati dai Carabinieri diDe’, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto neldi casa unin piena efficienza e numerose cartucce, detenuti senza alcuna autorizzazione. L’arma era stata abilmente occultata all’interno di una coperta e posizionata su una mensola all’interno di un capannone adibito a locale, dunque rinvenuta grazie all’intuito dei militari intervenuti.