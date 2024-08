Ruffo | Andrea Agnelli non poteva non sapere

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Federico, giornalista di Report che si occupò di legami tra ‘ndrangheta e Juventus, è stato ospite de “La Terrazza della Dolce Vita”, condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Di seguito le sue dichiarazioni.: “ dalle intercettazioni gli Ultrà avevano patteggiato con il responsabile della security della Juventus” ”Dalle intercettazioni era emerso che gli Ultrà avevano patteggiato con il responsabile della security della Juventus per far entrare quello striscione. Io mi aspettavo con ingenuità che tutti avessero rispetto nei confronti della verità e mi dessero solidarietà. – ha dettoinvece sventolava le sentenze e diceva che a Report ci eravamo sbagliati. Ma la storia dell’Ultras era surreale. La sentenza diceva che aveva portato oltre i controlli di sicurezza uno striscione da dodici per sei metri.