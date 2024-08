Parigi il casertano Cassandro in finale nello Skeet

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azzurro Tammaroè innella gara didell’Olimpiade di. Il 31ennedi Capua ha ottenuto il miglior punteggio delle qualificazioni, con 124/125, assieme al taiwanese Lee Meng Yuan e all’americano Conner Lynn Prince. A 123 il fuoriclasse Vincent Hancock, anche lui statunitense. L’altro azzurro Gabriele Rossetti ha disputato lo spareggio per il quinto e sesto posto, gli ultimi due utili per entrare in, ma è stato battuto dallo svedese Nilsson e dal peruviano Pachdco Espinosa. L'articolo, ilinproviene da Anteprima24.it.