Parigi 2024 atletica | Marcell Jacobs e Chituru Ali volano in semifinale nei 100

(Di sabato 3 agosto 2024) Primo step superato perAli nei 100 metri ai Giochi Olimpici di: entrambi gli azzurri hanno infatti conquistato l’accesso alle semifinali. Il campione olimpico in carica non eccelle, appare alquanto contratto nella prima parte di gara, poi migliora nei secondi 50 e chiude la sua batteria in 10.05 dietro al nigeriano Ajayi. “Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non sono state ottime. Sono rimasto un po’ pesante nella prima parte di gara, non sono riuscito a lasciarmi andare come volevo – il commento di-. Ma domani è un altro giorno, l’obiettivo oggi era qualificarsi”. Poi analizza la pista. “Se riesci ad attivare i piedi, cosa che io non ho fatto, la pista ti consente di andare veloce. Mentirei sei dicessi di essere qui giusto per esserci, difendere il titolo non è un peso, è una sfida. Domani cercherò di regalare emozioni”.