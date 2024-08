Paradiso perduto Cuba addio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 agosto 2024) In pochi anni sarebbero due milioni e mezzo in meno gli abitanti dell’isola caraibica, devastata da quel che rimane di una dittatura comunista da cui si fugge in tutti i modi e dove non si fanno più figli. Dadella revolución all’isola da dove el pueblo scappa con ogni mezzo. Questo è oggi lacomunista, un Paese dove la dittatura da 65 anni è in guerra più che con il capitalismo, con la sua stremata popolazione che oggi è meno di quella che viveva nell’ex perla dei Caraibi nel 1969, dopo aver visto un picco e una ricaduta. Il saldo? Gli abitanti sono 8,62 milioni contro gli 8,71 milioni di 55 anni fa, con una drammatica decrescita del 18 per cento nel solo biennio 2022-2023. A rivelarlo un dettagliato studio statistico del rinomato economista e demografono Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira.