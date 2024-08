Olimpiadi 2024 delusione Fabbri nel getto del peso | in pedana si scivola il nullo e la pioggia lo tengono lontano dal podio – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 agosto 2024) Quando si sta disputando la finale delledi Parigi lainizia a cadere battente allo Stade de France. Inc’è Leonardo, campione europeo neldele primatista italiano, che ha già ricevuto unper aver toccato con il tallone e sta cercando di tirare oltre i 22 metri. Laperò è bagnata,e ilfinisce a pochi metri da lui. Dopo di lui anche gli altri atleti hanno molte difficoltà, alcuni perdono l’equilibrio ed altri cadono pesantemente a terra, mentre la gara non viene fermata né il terreno protetto o asciugato.ancora, rischia di farsi male e saluta così i Giochi. Una grandeper lui e per tutta la squadra, considerato che l’atleta aveva nelle braccia la forza per arrivare a medaglia, ma il 27enne toscano ha salutato con un largo sorriso il pubblico dello stadio.