Nuoto Gregorio Paltrinieri nella Finale olimpica dei 1500 sl Disastro nelle 4×100 miste

(Di sabato 3 agosto 2024) Calato il sipario sull’ultima giornata di batterie di queste Olimpiadi di Parigi 2024 riservate alin corsia. Alla Defense Arena il programma si è aperto con le heat dei 50 stile libero donne e la svedese Sarah Sjoestroem, galvanizzata anche da quanto ha fatto nei 100 sl, ha espresso in acqua la sua grande potenza. La scandinava ha ottenuto il miglior tempo di 23.85, unica ad abbattere il muro dei 24?. Immediatamente alle sue spalle le altre favorite della vigilia, ovvero la polacca Katarzyna Wasick (24.27), la statunitense Gretchen Walsh (24.37) e le australiane Shayna Jack (24.38) e Meg Harris (24.50). Bene Sara Curtis che ha nuotato un crono non così lontano dal suo record italiano: 24.67 per l’azzurra, tredicesima nel computo complessivo e quindi in semi. La 17enne nostrana avrà quindi un’altra possibilità per provare a migliorare il suo record nazionale di 24.56.