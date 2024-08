Nuoto 4×100 mista maschile fuori dalla Finale olimpica! Grande delusione azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Una prestazione troppo brutta per essere vera. La, che tre anni fa aveva ottenuto la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo, non ha ottenuto la qualificazione allaa Cinque Cerchi a Parigi. Una, dal momento che su questa gara si puntava anche per provare a insidiare le compagini migliori per la top-3 nelladi domani. Non sarà così.controprestazione da parte dei nostri due campioni olimpici, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi. Erano loro che dovevano dare un input positivo al quartetto, ma entrambi hanno nuotato molto al di sotto delle proprie possibilità. Il veneto ha aperto a dorso con un crono da 53.56, più di un secondo e mezzo più lento della sua gara individuale, mentre Tete ha toccato la piastra in 59.23 a rana, un crono oggettivamente molto modesto.