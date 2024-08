Nasce l’avvocato per cani e gatti | apre a Monza lo sportello per difendere i diritti degli animali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Tra non molto anche gli amici a quattro zampe avranno unocomunale che si occuperà di loro, dei loro bisogni e dei servizi di cui hanno necessità. Si chiamerà Uda-Ufficioe sarà gestito da un’associazione di volontariato tramite convenzione con il municipio. Sarà aperto il martedì e il giovedì nella sedeuffici comunali in via Procaccini, a pochi passi dall’Oasi felina, e servirà innanzitutto alla supervisione e al coordinamento delle attività di volontariato legate al benesseregià attive sul territorio, alla gestione dell’Oasi felina e a mettere in rete le areecomunali. Saranno due i servizi offerti: un’attività dial pubblico e azioni sul territorio.