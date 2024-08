Meluso | Inter al completo Rammarico Zielinski a zero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024), ex Direttore Sportivo del Napoli,venuto in diretta su Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo il mercato dell’e in particolare il nuovo arrivato Piotr. MERCATO AL– Mauroparla così sul mercato dei nerazzurri: «Io credo che l’abbia già completato il mercato con Taremi e, prendendo giocatori svincolati di grande spessore. Io credo che ad oggi sia competitiva così come lo era l’anno scorso se non addirittura meglio perché c’è un anno di maggior rodaggio e consapevolezza. Difendere il titolo, ne sappiamo qualcosa noi del Napoli la scorsa stagione, è sempre difficile perché le altre squadre si attrezzano. Però credo che sarà un campionato avvincente. Io vedo il Napoli stesso che si è attrezzato bene, vedo il Milan che ha preso un allenatore molto valido.