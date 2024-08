LIVE Italia-Polonia 1-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 25-15 gli azzurri dominano nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Errore di Michieletto. 3-4 Non va a segno il pallonetto di Michieletto. 3-3tempo vincente di Kochanowski. 3-2 Forza ancora Huber che questa volta non trova il campo. 2-2 Ace di Huber! 2-1 Kurek trova il mani-out. 2-0 Va a segno il muro a 3 dell’. Michieletto chiude la diagonale a Leon. 1-0tempo vincente di Gianluca Galassi. SECONDO SET 17.23 L’non è partita benissimo nelset subendo unbreak dalla. Il parziale è cambiato definitivamente dal 10-8 per i polacchi: da quel momento glihanno vinto 5 punti consecutivi ribaltando l’inerzia. 25-15 Michieletto piega le mani alte del muro e consegna ilset agli. 24-15 Servizio sbagliato di Lavia. 24-14 Errore al servizio di Huber. 10 set point per gli