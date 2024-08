LIVE Ciclismo Parigi 2024 in DIRETTA | Viviani e Mullen in testa Healy e Lutsenko all’inseguimento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 Sul Côte de Bièvresprende il largo nei confronti di. 15.47 Sia il duoche il gruppo sono in rimonta sulla coppia inalla corsa. 15.45 80 km alla fine della corsa. 15.43 Meno di 5 km al Côte de Bièvres (1.4 km à 5.5%). 15.41vantano un minuto di margine sul duo formato da, mentre il gruppo principale è a 1’30”. 15.40vanno a riprendere Rougier-Lagane e Kagimu. 15.38hanno rifilato 10? al gruppo principale e si trovano a un minuto abbondante da. 15.36 Ecco che si forma il vero e proprio gruppetto contrattaccante. Evadono dal gruppo Bene Alexey. 15.34 Davanti rimangono al comando, come prevedibile. 90 km al traguardo. 15.33 Ora si muove Derek Gee (Canada). 15.