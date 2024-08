LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Stecchi in gara nel salto in alto attesa per i 100 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19 Entrano in pista gli atleti della terza batteria dei 110 ostacoli del decathlon. Questa la start list: 2 FRA GLETTY Makenson 13.88 13.88 11 3 CAN WARNER Damian 13.27 13.45 2 4 PUR OWENS-DELERME Ayden 13.59 13.68 13 5 USA WILLIAMS Harrison 13.88 13.94 8 6 NED ROOSEN Sven 13.96 13.96 20 7 USA BALDWIN Heath 13.71 13.71 16 8 BAH MULLINGS Ken 13.66 13.66 21 9 BRA FERREIRA SANTANA Jose Fernando 13.88 13.88 24 10.18supera la misura di 5.40 al primo tentativo. 10.18 È il momento deldi. 10.16 Vloon sbaglia il primo tentativo a 5.40. Karalis, Obiena e Duplantis passano la misura. 10.14 Vittoria per Skotheim in 14.16! Seconda posizione per Urena in 14.29. Quinto posto per Neugebauer in 14.51. 10.14 Partita la seconda batteria! 10.12 Entrano in pista gli atleti della seconda batteria dei 110 ostacoli del decathlon. 10.