Lago di Pilato in secca realizzata una recinzione a protezione del bacino L’accorato appello agli escursionisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Anche in alta quota è necessario fare i conti con precipitazioni di pioggia e neve sempre più scarse durante la stagione invernale. E temperature in rialzo, soprattutto in estate. Anche per questo ildi, unmontano di altura degli appennini umbro-marchigiani, nel comune ascolano di Montemonaco, è in. Mettendo a repento la sopravvivenza del chirocefalo del Marchesoni, un rarissimo crostaceo che vive solo in questo specchio d’acqua. Tuttavia rischio non è dato tanto dalla mancanza di acqua, alla quale il crostaceo ha dato comunque prova di resistere, quanto dche salgono al, e che spesso entrano al suo interno, senza rendersi conto di poter calpestare le uova, deposte tra le rocce sul fondale del