La Lentatese brucia le tappe I neopromossi sono già in partita

(Di sabato 3 agosto 2024) Gli ultimi saranno i primi. Nel senso che gli ultimi arrivati in Eccellenza, lastati i primi a partire con gli allenamenti (foto) in vista della prossima stagione che si annuncia assai impegnativa per una neo-promossa. La squadra allenata da Simone Fossati ha iniziato a faticare addirittura lunedì sera, in anticipo sugli altri. Molto in anticipo. L’unica altra squadra che ha già iniziato gli allenamenti in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto è stata l’armata Leon, una delle grandissime favorite del girone B che ha sostenuto la prima seduta presso la Leon Arena giovedì mattina. Le altre cinque brianzole si raduneranno nella settimana in arrivo, in media rispetto alle altre di categoria. Immediatamente dopo Ferragosto (tra il 16 e il 17) toccherà a quelle di Promozione.