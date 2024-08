I campani appena promossi in B lascerebbero partire il terzino Trattativa con la Juve Stabia Thiam e Maistro per Mignanelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Grandi manovre in corso sull’asse Ferrara-Castellammare di, con ben tre trasferimenti in ballo. Se la maxi-andrà in porto, Dembae Fabiopasseranno alla, mentre Danielearriverà in biancazzurro. L’operazione è molto ben avviata, ma attenzione perché si tratta di un gioco a incastri con tre pedine legate a doppio filo tra loro. Risulta infatti che la Spal non abbia intenzione di scendere a compromessi: o lava in porto del tutto – quindi coi tre trasferimenti di cui abbiamo parlato – oppure salta completamente. Filtra un certo ottimismo, ma considerando la complessità dell’operazione tutto può succedere.quindi tornerebbe alla, dove è stato tra gli artefici della promozione in serie B.