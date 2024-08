Gli Aerosmith cancellano il tour d’addio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Glihanno cancellato ildopo che è stato confermato che Steven Tyler non riuscirà a riprendersi completamente dall’infortunio vocale che lo ha colpito l’anno scorso. Il Peace Out: The Farewellera stato posticipato dopo che Tyler si era fratturato la laringe a settembre 2023. Da lì lo spostamento delle date a settembre 2024 ma ora i piani sono stati definitivamente annullati e la band ha comunicato che nessunè purtroppo possibile. Ecco la dichiarazione del ritiro degliIn una dichiarazione pubblicata sui social, glihanno detto: «È stato un onore vedere la nostra musica diventare parte della vostra vita. In ogni club, in ogni grandee in ogni momento grandioso e privato ??ci avete dato un posto nella colonna sonora delle vostre vite. Come sapete, la voce di Steven è uno strumento come nessun altro.