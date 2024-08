Ginnastica artistica Simone Biles per il terzo oro alle Olimpiadi Triello stellare al cavallo corpo libero incerto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Latorna ad essere protagonistadi Parigi 2024 dopo un giorno di riposo, durante il quale la Bercy Arena ha ospitato il trampolino elastico rifacendosi il look. Riparte l’avventura della Polvere di Magnesio ai Giochi, spazioprime Finali di Specialità dopo che la prima parte dell’evento era stata dedicatagare a squadre e agli all-around. Oggi si assegneranno ben tre titoli:con maniglie per gli uomini, volteggio per le donne. Il duello trae Rebeca Andrade alla tavola è uno dei temi di maggiore interesse. La statunitense, reduce dal trionfo sul giro completo, appare oggettivamente più forte e punta a conquistare il secondo titolo della propria carriera su questo attrezzo dopo quello di Rio 2016.