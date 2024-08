Fondo Coesione il vicesindaco De Pierro | Risultato indelebile e frutto di sinergie intelligenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con circa novanta milioni di euro di finanziamenti derivanti dal, Benevento si staglia ancora come un modello in tutto il Sud per la capacità di attrarre risorse e spesa produttiva: ad eccezione di Napoli, nessun altro capoluogo campano, come si evince stamane dalla lettura dei dati pubblicati sulla stampa regionale, ha ottenuto risultati nemmeno lontanamente paragonabili a quelli della Città di Benevento.