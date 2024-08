Fedez ricoverato d’urgenza a Brindisi si è sentito male in aereo | come sta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024)è statoall’ospedale dia seguito di un malore avuto sul volo privato che lo stava portando in Puglia, dove avrebbe dovuto partecipare a un evento alla discoteca Praja di Gallipoli. A dare la notizia è stato il suo staff, che ha pubblicato una nota sul suo profilo Instagram. "Purtroppo – si legge nella nota – durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente”. Secondo ricovero in pochi giorni Appena 20 giorni fa, il rapper era statoall’ospedale Policlinico di Milano per un’emorragia interna, i medici lo avevano sottoposto a una gastroscopia e lo avevano operato per bloccare la perdita di sangue.