Dov’è stato girato Per un pugno di dollari il western cult di Sergio Leone?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 3 agosto 2024)è considerato il padre degli spaghetti, ossia film ambienti nel selvaggio mondo del west ma con una produzione tutta italiana. Che, nonostante tutto, è sempre riuscita a rimandare le atmosfere di quei luoghi desertici senza mai visitarli. Questo vuol dire che alcuni titolo storici come Per undi, non hanno avuto luogo nel vero Far West e nemmeno in Messico. Per portare a casa il film tenendo conto di un budget non propriamente alto, infatti,ha optato per altre location europee. E dell’immancabile Cinecittà per gli interni. Nello specifico il film realizzato nel 1964 e interpretato da Clint Eastwood, ènei dintorni di Tabernas, un piccolo paese immerso nel deserto di Almerìa. Nonostante oggi Per undisia considerato un titolo assolutamente, al tempo la sua realizzazione non attrasse molti fondi.