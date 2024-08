Deadpool & Wolverine | Wesley Snipes batte due record incredibili

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024), tornando a vestire i panni di Blade, ha superato Hugh Jackman in due particolaririguardanti i personaggi Marvel Il Blade diha battuto due Guinness Worldcon la sua apparizione in. L'attore è tornato a vestire i panni del mezzo-vampiro, il "daywalker" nell'ultimo film Marvel. In questo è diventato la persona con la carriera più lunga come personaggio Marvel in live-action, secondo il Guinness Worlds.ha superato, perciò, il protagonista della pellicola, Hugh Jackman. Questo perché il ritorno diè avvenuto 25 anni e 240 giorni dopo aver interpretato per la prima volta il personaggio in Blade del 1998. Hugh Jackman, invece, ha interpretato per la prima volta