Così Israele si prepara all’attacco dell’Iran | Ma una guerra totale sarebbe un pericolo

(Di sabato 3 agosto 2024) Una rappresaglia corale con la partecipazione di molte milizie armate. Questo ha fatto trapelare l’Iran a proposito della vendetta per la morte di Haniyeh che Teheran stando. La tv di stato iraniana ha detto che nelle prossime ore «il mondo assisterà a scene straordinarie». Il Corriere della Sera spiega oggi che arsi alla rappresaglia ci sono l’Hezbollah libanese, gli Houthi, le brigate sciite irachene, Hamas e la Jihad islamica. Ovvero le fazioni dell’«anello dei missili» creato dagli ayatollah in Medio Oriente. Un attacco concentrico potrebbe mettere in difficoltà le difese dello stato ebraico. E per questo gli alleati dicominciano arsi. Gli Stati Uniti inviano navi, la Gran Bretagnala sorveglianza. Mentre secondo gli esperti Hezbollah sia fronteggiaree alla controffensiva.