Barbara d’Urso in una versione inedita Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

(Di sabato 3 agosto 2024)scenderà in pista acon le? Ecco quando e in che modalità potremmo vederla nel programma di Milly Carluccisarà acon le? Ecco in che modalità potremmo vederla nel programma di Milly Carlucci. A settembre prenderà il via la nuova edizione del programma più amato e seguito del sabato sera. Sull’account ufficiale dicon le, negli ultimi giorni sono stati annunciati i primi nomi che prenderanno parte al cast di questa nuova avventura. A partire da Federica Nargi, passando per Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, e poi ancora Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e Furkan Palali. Ma mancano gli ultimi due nomi. LEGGI ANCHE: Fedez, ancora paura: ricoverato per un malore in aereo.