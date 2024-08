Alien | Romulus clip presenta una sequenza da brivido mentre uno Xenomorfo dà la caccia alla Kay di Isabela Merced

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 3 agosto 2024)unadaunodà laKay disembra destinato a riportare la longeva serie di film di fantascienza alle sue radici horror, e la primadel film è un vero e proprio spettacolo da. In questo film vediamo la Kay diche cerca di sfuggire a unoche la insegue. Deve mantenere il silenzio e la calma, cosa più facile a dirsi che a farsi, vista la terrificante creatura in libertà che vuole il suo sangue. A proposito dell’o protagonista, abbiamo anche un nuovo sguardo all’iconica creatura graziecopertina di una nuova rivista. “Quando stavamo facendo i reshoot, Fede Álvarez mi ha dato l’iPad dove guarda la riproduzione, e aveva il film in primo piano“, ha dettoin una recente intervista.